COPPA ITALIA SERIE C Si qualificano agli ottavi di finale, Alessandria, Avellino, Vicenza, Foggia e Catanzaro

Con un gol al 18esimo del secondo tempo, l'Avellino supera la Turris e si qualifica agli ottavi di finale. Protagonista assoluto Tommaso Ceccarelli. Dopo appena 4 minuti, il centrocampista della formazione irpina, centra il palo alla sinistra di Donini poi nella ripresa decide la gara del Partenio. Prima si procura un calcio di rigore e poi realizza il penalty che vale vittoria e passaggio del turno della squadra di Massimo Rastelli. Ci vogliono i tempi supplementari per decidere la sfida tra Pro Patria e Alessandria. Ospiti in vantaggio sul finire del primo tempo, con il calcio di rigore trasformato da Martignago. Al secondo minuto di recupero, capolavoro di Castelli per il pareggio dei padroni di casa. Si va ai supplementari e dopo circa 10 minuti l'Alessandria trova gol e qualificazione. Destro radente di Ascoli, con probabile deviazione che mette fuori causa il portiere Mangano.

Gol e spettacolo al Menti dove il Vicenza supera l'Arzignano per 4 a 2. Meno di un quarto d'ora e Rolfini porta avanti la squadra di Francesco Baldini. Poco prima della mezz'ora il raddoppio biancorosso sull'asse Rolfini, Cavion, Ferrari che di piatto fa 2 a 0. Ospiti che riaprono la partita con la splendida girata, firmata Parigi. Secondo tempo e nel giro di 4 minuti, il Vicenza chiude la pratica. Errore in uscita di Volpe e Scarsella ne approfitta per segnare il 3 a 1. Il poker arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo e con il piatto destro di Ierardi. Solo per le statistiche, il bel gol del giovane Cariolato. Tutto secondo pronostico al Ceravolo dove il Catanzaro batte il Potenza per 3 a 1. Punizione di Pontisso e colpo di testa vincente di Cianci per il vantaggio giallorosso. Ad inizio ripresa, Curcio prima si procura un calcio di rigore e poi dal dischetto fa 2 a 0. Catanzaro sul velluto e Cianci firma cosi il 3 a 0 e la doppietta personale. Il definitivo 3 a 1 lo realizza De Sole con un sinistro, sotto l'incrocio dei pali. Si decide ai calci di rigore la sfida tra Juve Stabia e Foggia. Protagonista il portiere Dalmasso che prima si oppone a Pandolfi e poi respinge il rigore di Ricci, regalando al Foggia la qualificazione agli ottavi di finale.

