SERIE C PLAY OFF Si riaccende la corsa alla serie B

La B è in fondo al rettilineo, privilegio per una soltanto. Adesso tutti dentro con anche le seconde a far parte del gruppone delle pretendenti. Sono 8 a sperare e domani sera l'andata potrà dare, se non proprio sentenze, per lo meno indicazioni attendibili. Alla 20,30 la Reggiana riaccende i motori raffreddati dopo il duello infinito e perduto contro il Modena, ma con la voglia di agguantare la promozione dalla porta di servizio. E' quella di Diana la squadra che forse ha giocato il miglior calcio del girone B, ma l'avversario Feralpi Salò non solo merita attenzioni, ma anche considerazioni. Champagne e vittoria contro il Pescara, una delle ambiziosissime. Il Monopoli, che ha umiliato il Cesena a domicilio, si merita almeno un altro giro e un altro incastro. Contro il Catanzaro che da seconda ha riposato fin qui, è match con favoriti chiari, ma tutt'altro che chiuso. I pugliesi hanno già fatto due vittime e l'idea di diventar mina vagante solletica i pensieri. Motivi di interessi e non pochi tra Entella e Palermo. Chiavari è l'unica delle non seconde promossa a testa di serie, dettaglio non trascurabile. Ma siciliani bravi ad aver estromesso la Triestina e con budget pronto, si dice, per un luminoso futuro. Mezz'ora dopo, alle 21, la Juventus Under 23 che ha ribaltato il fattore classifica ed eliminato il Renate sfida la vera delusa del campionato, quel Padova che puntava alla promozione diretta e che spera di recuperare passando attraverso il complicato meccanismo dei play off. Sabato le partite di ritorno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: