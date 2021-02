SERIE C Si risveglia l'Arezzo, Matelica battuto 2-0

L'operazione umiltà premia l'Arezzo. Con Karkalis, Cutolo, Cerci e Carletti in panchina Stellone rinuncia ai nomi e presenta un undici più di categoria. Se non è l'ultima spiaggia, quasi. Il tecnico indovina la scommessa e i toscani tornano a vincere. Sala in avvio deve parare su Pizzutelli, ma è la fame oggi a far la differenza tra Arezzo e Matelica. Pinna da sinistra la mette, Altobelli la stoppa non benissimo, ma la palla resta li e poi di punta per prendere il tempo gonfia la rete. E' il vantaggio liberatorio, l'episodio per continuare a crederci. Reazione inconsistente degli ospiti. Sala pulisce di pugno un traversone forte e teso di Volpicelli.

Ripresa e raddoppio. A far saltare il banco è il giovane Iacoponi, al primo gol tra i professionisti a dar ragione a un tecnico che lo ha preferito ai pezzi pregiati del mercato. Non avendo precedenti confortanti in termini di rimonte subite, l'Arezzo continua a spingere, Perez di testa con Vitali a tenerla lì. Ma la novità in casa aretina è la sensazione di solidità dimostrata lasciando al Matelica qualche iniziativa individuale come questa di Volpicelli. Nel pomeriggio perfetto toscani anche ad un palmo dal tris: Luciani al volo spacca la trvarsa e poi su Piu deve distendersi Vitali. Il resto è ciò che divide l'Arezzo dalla seconda vittoria in campionato, successo ottenuto prima di oggi in un'unica occasione, il 28 novembre a Imola. E sull'ultima mischia arriva l'avviso ai naviganti. Non ci sono squadre che hanno mollato e la classifica in coda si accorcia.

