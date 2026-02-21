Si segna pochissimo in questo inizio di 28^ giornata in Serie C Girone B

Il Livorno batte il Pineto ormai in caduta libera, quarta sconfitta consecutiva per gli abruzzesi che restano comunque stabilmente nei play off, mentre gli amaranto scavalcano il Gubbio e si avvicinano in classifica ai diretti avversari. Il gol che decide l'incontro arriva al 37esttesimo del primo tempo con Di Carmine e per il Livorno di Roberto Venturato sono tre punti fondamentali. A Livorno, Livorno batte Pineto 1-0

E' un punto che tutto sommato sta bene sia alla Torres che alla Vis Pesaro quello che è scaturito dalla sfida di Sassari. I sardi restano in scia per uscire dai play out, i pesaresi che non vincono da 4 turni strappano un pari che comunque serve per mantenersi lontani dalla zone a rischio e molto vicini alla possibilità di giocarsi gli spareggi play off. Nel finale espulso Sala per doppia ammonizione ma anche se la Torres è rimasta in 10, la sostanza non cambia. A Sassari, Torres – Vis Pesaro 0-0.







