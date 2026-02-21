TV LIVE ·
Si segna pochissimo in questo inizio di 28^ giornata in Serie C Girone B

Il Livorno batte il Pineto. Pareggio senza reti tra Torres e Vis Pesaro.

di Lorenzo Giardi
21 feb 2026

Il Livorno batte il Pineto ormai in caduta libera, quarta sconfitta consecutiva per gli abruzzesi che restano comunque stabilmente nei play off, mentre gli amaranto scavalcano il Gubbio e si avvicinano in classifica ai diretti avversari. Il gol che decide l'incontro arriva al 37esttesimo del primo tempo con Di Carmine e per il Livorno di Roberto Venturato sono tre punti fondamentali. A Livorno, Livorno batte Pineto 1-0

E' un punto che tutto sommato sta bene sia alla Torres che alla Vis Pesaro quello che è scaturito dalla sfida di Sassari. I sardi restano in scia per uscire dai play out, i pesaresi che non vincono da 4 turni strappano un pari che comunque serve per mantenersi lontani dalla zone a rischio e molto vicini alla possibilità di giocarsi gli spareggi play off. Nel finale espulso Sala per doppia ammonizione ma anche se la Torres è rimasta in 10, la sostanza non cambia. A Sassari, Torres – Vis Pesaro 0-0.




