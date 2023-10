SERIE C Si sveglia la Spal, solo pari per Carrarese e Perugia

La Carrarese non sfrutta un gol e un uomo di vantaggio e si fa riprendere dal Pineto. Minuto 39 i toscani la sbloccano, Zanon va in fondo e la mette nel traffico la gira dentro Capello. Secondo tempo, con uno strappo di Niambé che brucia il difensore il Pineto troverebbe il gol dell'1-1 segnato da Teraschi. Ma l'arbitro ha fermato tutto per una carica sul portiere. La Carrarese ha l'uomo in più e potrebbe chiuderla in contropiede, Tonti stoppa Simeri e tiene vivo il Pineto. Che pareggia con Volpicelli. Punizione rasoterra con la barriera che salta e paga dazio.

Torna a vincere la Spal che batte 1-0 il Sestri Levante. Decide nella ripresa una gran punizione di Bertini. I liguri protestano per il pareggio ottenuto da Gala nel finale e annullato per un fuorigioco molto dubbio. Al Mannucci è 0-0 tra Pontedera e Vis Pesaro. Al minuto 65 toscani a un passo dal gol, Guidi respinto sulla linea, Espeche sbatte sulla traversa. Rischio beffa per i toscani, mischia finale Pesaro con Tonucci che può colpire e non lo fa. Un tempo e un punto a testa tra Recanatese e Perugia. Ospiti salvati da un grande Adamonis che su Carpani fa un mezzo miracolo, l'altro mezzo prima dell'intervallo su Longobardi. Ripresa a tutto Perugia, Veltri atterra Matos. E' calcio di rigore, batte Vazquez e Meli fa il paratone da 9 in pagella. Ancora Meli al 78' sul tiro dal limite di Santoro e tra Recanatese e Perugia resiste lo 0-0.

