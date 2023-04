SERIE C Siena deferito, i playoff slittano all'11 maggio Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha preso atto del possibile -2 ai toscani (che li escluderebbe in favore della Recanatese) e posticipato il tutto. Playout invariati ma l'Imolese rischia -4 e retrocessione diretta.

Siena ufficialmente in bilico e di conseguenza i playoff di Serie C slittano. Il Consiglio Direttivo Straordinario di Lega Pro ha preso atto del nuovo deferimento dei bianconeri, arrivato nel pomeriggio e legato al mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps, e ha pubblicato il nuovo calendario della corsa alla Serie B. I due turni della fase del girone, in gara secca, si giocheranno giovedì 11 e domenica 14 maggio. A maggio anche la fase nazionale, viceversa su andata e ritorno: 18 e 22 il primo turno, 27 e 31 il secondo. A giugno – sempre su andata e ritorno – la Final Four: il 4 e l'8 le semifinali, il 13 e il 18 le finali, dunque il tutto si concluderà con una settimana di ritardo rispetto al programma.

Resta da capire la griglia del primo turno del Girone B, col Siena che va verso un -2 che lo escluderebbe in favore della Recanatese. Al momento, gli incroci sarebbero Gubbio-Rimini, Pontedera-Siena e Ancona-Lucchese; in caso di penalizzazione dei toscani, il Gubbio riceverebbe la Recanatese e il Rimini andrebbe dal Pontedera, con la terza sfida invariata.

Per contro, nessuna variazione nelle date dei playout: restano da chiarire le posizioni di Monterosi e Viterbese, nel Girone C, e dell'Imolese, nel B, la sentenza però è attesa entro il 6 maggio, quando è in programma l'andata (con ritorno il 13). I romagnoli rischiano anche la retrocessione diretta: se arrivasse un altro -4, salirebbero a 9 i punti di distacco dall'avversario designato, la Vis Pesaro, mentre il limite massimo perché si disputi il playout è di 8. Nel caso i marchigiani sarebbero salvi e i rossoblu andrebbero in D, con Alessandria-San Donato come unico spareggio del girone.

