Siena e Vis Pesaro seconde: battute Imolese e Olbia

Tonfo clamoroso dell'Imolese e seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Antonioli, la prima al “Galli”. Al contrario vola il Siena che replica il successo contro la Reggiana e rifila un poker ai rossoblu. Inaugura le marcature Buglio dopo 6 minuti: sul corner di Disanto c'è la sponda di Silvestri per l'8 bianconero che buca Rossi. La reazione dell'Imolese non arriva e allora il Siena infierisce: discesa del solito Disanto sulla sinistra, cross teso per Paloschi che si avvita e la infila all'angolino, là dove Rossi non può proprio arrivare. Piove sul bagnato quando, a fine primo tempo, Paloschi aggancia ancora in area e serve ancora Buglio – che tutto solo – non può sbagliare. 3-0 e doppietta personale per il centrocampista ex Padova e Monterosi. Ci mette del suo anche l'Imolese che, nella ripresa, regala il definitivo 4-0 ai ragazzi di Pagliuca: erroraccio di Agyeman che manda in porta De Paoli. Il neo-entrato salta il portiere e scrive la parola fine al match. Sono 7 i gol presi in due partite da Imola, decisamente troppi.

Crolla all'ultimo respiro invece l'Olbia. Nanni è ancora fuori, Fabbri non entra e la Vis Pesaro - pur soffrendo – vince 1-0 raggiungendo Siena e Gubbio al secondo posto. Farroni tiene a galla i suoi quando sbarra la strada a Minala nella prima frazione di gioco. Sull'altro versante Marcandella prende la mira e calcia da fuori, la palla rimbalza davanti a Gelmi e si stampa sul palo. E' un botta e risposta: bravo ancora Farroni a rimanere in piedi fino all'ultimo e dire di no all'ex Cagliari Ragatzu. Quando ormai si va verso lo 0-0, la Vis fa saltare il banco al minuto numero 90: tiro-cross di Eghavebra, Gelmi non trattiene e sulla ribattuta Aucelli è il più lesto di tutti.