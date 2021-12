SERIE C Siena: esonerato Maddaloni, arriva Paolo Negro

Il Siena ha esonerato il tecnico Massimiliano Maddaloni e il suo vice Michelangelo Rampulla. La società toscana ha già scelto il nuovo allenatore. Si tratta dell'ex difensore della Lazio, Paolo Negro, il quale avrà come vice allenatore Franco Paleari. Per il Siena è il terzo tecnico in questa stagione che era cominciata prima con Gliardino e poi proseguita con Maddaloni.

