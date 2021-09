SERIE C Siena - Reggiana 0-2 La Reggiana segna due gol in un minuto con Sciaudone e Zamparo tutto nel primo quarto d'ora di gara e nel giorno del 102esimo compleanno strappa tre punti ad una concorrente per la promozione

Una gran bella Reggiana nel giorno del suo 102esimo compleanno batte il Siena a domicilio e vola in testa alla classifica. La squadra di Aimo Diana ha il rammarico di essersi divorata tante palle gol per allargare ulteriormente il divario. Male il Siena di Gilardino soprattutto in difesa. Concesso troppo alla reggiana in gol nei primissimi minuti della partita prima con Sciaudone poi con Zamparo.

