Sigillo d'Ateneo a Urbino per Massimo Moratti

Quando Massimo Moratti ha concluso la propria lectio magistralis, nell'Aula magna di Palazzo Battiferri, a Urbino, non ha neanche fatto in tempo a terminare l'ultima frase, che è stato sommerso da applausi e cori dei tanti presenti. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter ha ricevuto il Sigillo d'Ateneo dall'Università Carlo Bo, massima onorificenza che l'istituzione urbinate possa conferire. Tra le motivazioni, non solo i suoi meriti sportivi e lavorativi, ma anche la sua lunga attività nel sociale, tra il progetto Inter Campus e le iniziative a fianco di Emergency e di Gino Strada, che Moratti ha voluto ricordare prima della cerimonia. "È bellissimo, grazie", ha commentato quando si è trovato il Sigillo tra le mani, dicendosi onoratissimo per "un titolo che sicuramente non merito, ma è un momento bellissimo della mia vita e un premio a tutta la mia famiglia". Già, la famiglia, quella che Moratti ha definito parte fondamentale della propria vita, dai suoi genitori ai suoi figli, dalla moglie Milly, che era in aula con lui, al compianto fratello Gian Marco, da decenni tutti attivi nel mondo dell'imprenditoria, dello sport e anche del sociale. Un impegno che l'ex presidente dell'Inter ha raccontato con la propria lectio.