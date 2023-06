CALCIO IN LUTTO Silvio Berlusconi, l'uomo capace di cambiare il calcio Nella sua era 8 scudetti, 5 Champions League con il Milan e il Monza in Serie A

All'età di 86 anni è morto Silvio Berlusconi. Proprietario del Milan dal 1986 è stato il Presidente più longevo della storia del Milan. Nei 20 anni da numero 1 rossonero ha conquistato 26 trofei a cui vanno aggiunti i 3 da Vice Presidente Vicario prima di togliersi anche la soddisfazione di portare il Monza per la prima volta in Serie A.

Un imprenditore capace di avere anche lungimiranza calcistica: con lui un ciclo straordinario che porterà nella bacheca rossonera: 8 scudetti, una Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per club FIFA e 5 Supercoppe Europee. A cui si devono aggiungere i trofei individuali come i Palloni d'Oro conquistati da Gullit, Van Basten (3 volte), Weah, Shevchenko e Kakà.

Nel 2018 decide di comprare il Monza, all'epoca in Serie C. La salita nella massima Serie arriva nel 2022. Dopo un inizio balbettante, arriva l'ennesima intuizione con la panchina affidata al debuttante Palladino, allenatore della Primavera, che con un gioco brillante ed efficace riesce a piazzare stabilmente i brianzoli a metà classifica in Serie A.

