Simone Colombi: "Il nostro è un grande percorso. La vostra Nazionale una grande vetrina"

Simone Colombi portiere e capitano Rimini:

"È stato un orgoglio perché sappiamo dove siamo partiti quest'anno e anche io personalmente dove sono partito un anno e mezzo fa, quando a ottobre sono venuto in una situazione molto complicata e devo dire che alzare una Coppa dopo un percorso così tortuoso, perché quando parti ultimo in classifica, quando devi costruire anche proprio da dentro solidità, è un bel traguardo, però deve essere per noi adesso un punto di partenza perché dobbiamo guardare avanti con positività, con ottimismo perché l'ambizione che abbiamo è quella di dover crescere sempre".

Una tua valutazione di un tuo ex compagno di squadra che ha giocato con te e mi riferisco a Edoardo Colombo che è il portiere della nostra nazionale. Che opinione ti sei fatto di lui?

"Molto positiva, a parte ho visto l'ultima partita, ha fatto tre o quattro parate molto importanti, ma Edoardo è un ragazzo per bene che qua l'ho visto crescere. Io l'avevo conosciuto a Carpi anni fa che era un ragazzino e qua l'ho visto crescere in quei 6-7 mesi in cui si è stati insieme e quindi gli auguro di poter far bene con la Nazionale perché poi la Nazionale è una vetrina e ti toglie anche belle soddisfazioni giocare in stadi importanti, contro squadre importanti e avversari importanti. Quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo, tra l'altro l'ho sentito anche qualche giorno fa, si è rimasto in contatto e sono sicuro che farà bene".