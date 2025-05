FESTA Simone Colombi invitato alla festa: "Vogliamo riprovarci anche noi"

Il portiere del Rimini Simone Colombi era presente alla festa dei 20 anni della B:

"È molto bello perché rivedi un gruppo che ha fatto tanto in quegli anni e vedi anche in loro l'emozione di ritrovarsi dopo tanto tempo per celebrare una vittoria importante e un'annata importante"

Una stagione per voi invece che si è conclusa proprio ieri, che partita è stata?

"Beh, è stato un peccato perché quei tre gol in otto minuti sono stati poi complicati da recuperare. Nonostante tutto ci stavamo quasi riuscendo e poi col quarto gol finale ci ha tagliato praticamente le gambe. È un peccato perché nelle due partite non abbiamo dimostrato di essere inferiore alla Vis Pesaro, nonostante la Vis sia una squadra di qualità che per tutto il campionato ci è stata davanti in classifica, quindi bisogna rendergli onore. Dispiace perché quando esci prendendo anche quattro gol è un peccato, però ne usciamo con orgoglio, la testa è alta e adesso è importante staccare la spina e recuperare le energie perché l'anno prossimo ci vogliamo riprovare".

