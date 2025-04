CHAMPIONS LEAGUE Simone Inzaghi: "C'è entusiasmo, servirà sacrificio"

Questa sera l'Inter sfida in trasferta il Barcellona nella semifinale di andata di Champions League, una sfida che accende i ricordi neroazzurri con i tifosi che sognano di replicare la semifinale 2010 nonostante le difficoltà delle ultime partite:

"Stai affrontando una semifinale di Coppa dei Campioni, è il momento più difficile? No, c'è tanto entusiasmo. Penso che l'abbia detto anche il nostro capitano. Sappiamo che veniamo da una settimana storta e quindi dobbiamo fare di più e meglio, però siamo tutti entusiasti di quello che abbiamo fatto, della partita che andremo a giocare, contro probabilmente la miglior squadra in questo momento al mondo, la più offensiva, quella che segna di più e dovremmo essere bravi a fare una partita di sacrificio quando sarà il momento, dovremmo essere puliti tecnicamente, ci vorranno tante componenti per venire a capo di un avversario così forte"

