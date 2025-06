SERIE A Simone Inzaghi lascia l'Inter Il tecnico ha accettato l'offerta “monstre” araba dell' Al-Hilal

Simone Inzaghi lascia l'Inter.

Inzaghi e l'Inter si separano esattamente dopo 4 anni. Era il 3 giugno del 2021 quando prese il posto di Antonio Conte. Il ciclo Inzaghi si chiude con: 1 scudetto, 2 coppa italia, 3 supercoppa e con le due amarissime finali di Champions League. Simone Inzaghi ha accettato l'offerta faraonica arrivata dall'Al Hilal: un contratto biennale da 25 milioni netti all'anno e diventa così l'allenatore più pagato al mondo. Ora i dirigenti nerazzurri si metteranno alla ricerca di un nuovo tecnico: la scelta non dovrebbe richiedere più di 24/48 ore, anche in viste del prossimo Mondiale per Club, al via tra 10 giorni negli Usa.

