SERIE C Simonetti risponde al capolavoro di Ragatzu Al Del Conero, Ancona - Olbia finisce 1 a 1

Ancona per consolidare il quarto posto, Olbia alla ricerca di punti salvezza. Colavitto si affida al tridente formato da Petrella, Moretti e Melchiorri, il tecnico dei sardi risponde con Ragatzu e Nicola Nanni. Primo tempo di marca ospite, gran discesa di Contini e destro potente che trova l'opposizione del portiere Perucchini. Sardi ancora pericolosi, con il suggerimento di Arboleda per il colpo di testa di Nanni, fuori di un nulla. Al terzo tentativo, l'Olbia passa in vantaggio. Parole e musica sono di Daniele Ragatzu. Un autentico capolavoro dell'attaccante cagliaritano che sale a quota 11 gol in campionato.

Per vedere l'Ancona bisogna attendere il secondo tempo. Ci prova Melchiorri con un colpo di testa debole, nessun problema per Sposito. Cresce la squadra di Colavitto e ci vuole un super intervento del portiere ospite per dire di no alla deviazione di Spagnoli. Il pareggio arriva a pochi minuti dal termine. Melchiorri nel ruolo di suggeritore per la frustata vincente di Simonetti. Davvero splendida la girata del centrocampista biancorosso e nulla da fare per il portiere avversario.

L'Ancona prova a vincerla ma Spostio è attento sul diagonale di Paolucci. Al Del Conero finisce 1 a 1 ed è un pareggio, tutto sommato giusto.

