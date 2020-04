SERIE C Sincerità Alvini: "Non siamo noi a poter dire se giocare o no"

Il Coronavirus ha fermato la stagione della Reggiana. Gli emiliani neopromossi in serie c stavano facendo un grande campionato, sempre nelle posizioni che contano. Un campionato interrotto con i granata al secondo posto dietro la capolista Vicenza. Il neo tecnico Massimiliano Alvini ha saputo dare solidità e qualità ad una rosa che era tornata a fare sognare il Città del Tricolore. "Siamo lavoratori come tutti gli altri, dovranno dirci quando non ci saranno più rischi e noi riprenderemo a giocare".

Nel video l'intervista all'allenatore della Reggiana Massimiliano Alvini



