AMICHEVOLE Slovenia - San Marino 4 - 0 Nella ripresa clamorosa palla gol per San Marino che con Hirsch ha colpito palo e traversa nella stessa azione

Slovenia - San Marino 4 - 0.

82 Fuori Enrico Golinucci dentro Giacomo Conti

80 conclusione Ceccaroli alta

77 Fuori Tomassini e D'Addario dentro Grandoni e Zonzini

76 Altra grande parata di Benedettini su Rep sulla respinta colpisce il palo Kramer ma quando era in fuorigioco

68 tiro a porta vuota di Rep sulla linea Manuel Battistini respinge

63 esce Alessandro Golinucci entra Mattia Giardi esce Hirsh per Bonini

62 Annullato per fuorigioco goal di Kramer

54 Incredibile traversa palo di Hirsh dopo azione susseguente a calcio d'angolo San Marino vicinissima al goal

47 Goal Slovenia Ha segnato Rep

Cambi dentro Luca Ceccaroli per Michael Battistini

Finisce il primo tempo Slovenia - San Marino 3-0

41,20 Goal Slovenia Dal calcio d'angolo la sfera passa e Mitrovic che da pchi passi mette dentro

40,40 Simone Benedettini anche con i piedi, ferma ancora Vuckic

36,17 Ancora un grande intervento di Benedettini con Vuckic tutto solo conclusione anche mirata, Benedettini con un volo gli chiude lo specchio della porta

33 Bravo Benedettini ad uscire e con un doppio intervento riesce ad evitare il terzo goal

24 Goal Slovenia Rigore trasformato da Vuckic

23 Concesso un rigore discutibilissimo per un takle scivolato in cui la palla cambia totalmente direzione, tutti attendono il calcio d'angolo e invece viene concesso il rigore per fallo su Tijanic



21,20 Ancora Bijol dai 20 metri palla alta. Ritmi alti da parte in questa primissimo spezzone di gara

16,40 Goal Slovenia, cross dalla sinistra Mitrovic salta più in alto di tutto e di testa batte Benedettini

12,20 Azione manovrata Slovenia Tijanic solo davanti a Simone Benedettini, il portiere di San Marino mette in angolo con una grandissima parata. Colpo di reni strepitoso del portiere biancoazzurro

7,23 Conclusione di destro di Bijol fuori di poco

4,25 azione solitaria sulla destra di Tomassini . Il numero 10 prova il cross deviato solo fallo laterale

1,34 Conclusione dal limite Skubic alta non di molto

Calcio di Inizio

250 gli spettatori invitati dalla Federazione Slovena e ben distanti tra loro

Buonasera dallo Stadio Stozice di Lubiana Slovenia

10 gradi la temperatura terreno in ottime condizioni (erba naturale) nonostante la pioggia caduta copiosa per tutta la giornata sulla Città di Lubiana

FORMAZIONI

Slovenia 4-4-2

12 Belec; 2 Skubic, 23 Mitrovic, 18 Stankovic, 19 Jurcevic; 5 Tijanic, 6 Bijol, 14 Kurtic, 15 Bohar; 7 Vuckic, 8 Lovric

A Disp: 1 Oblak, 16 Rozman, 3 Balkovec, 4 Blazic, 9 Rep, 11 Kramer, 13 Petrovic, 17 Mevija, 20 Stojanovic, 21 Verbic, 22 Vetrih

C.T Matjaz Kek

San Marino 4-5-1

12 Simone Benedettini, 2 D'addario, 6 Rossi, 5 Brolli, 11 Manuel Battistini; 20 Hirsh, 8 Enrico Golinucci, 17 Alessandro Golinucci, 16 Michael Battistini, 10 Tomassini; 7 Vitaioli

A Disposizione: 1 Matteo Zavoli, 23 Alex Stimac, 4 Giovanni Bonini, 9 Mattia Stefanelli, 13 Andrea Grandoni, 14 Giacomo Conti 15 Mattia Giardi, 16 Luca Ceccaroli, 19 Kevin Zonzini

C.T Franco Varrella

Referee Sebastian Gishamer (Austria)

Assistant Referees Roland Riedel (Austria) Santino Schreiner (Austria)









