Soccer Awards, l'Italia ha vinto il premio come miglior nazionale di calcio del 2021

L'Italia ha vinto il premio come miglior nazionale di calcio del 2021. I campioni d'Europa hanno ottenuto il riconoscimento nel corso dei Soccer Awards in corso a Dubai. Il premio è stato ritirato del presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal capitano azzurro, Leonardo Bonucci. Un premio che Gravina ha attribuito "alla qualità tecnica dei giocatori, all'umiltà, alle capacità dell'allenatore e, soprattutto, alla spinta dei nostri tifosi. Un mix che ha trasformato la squadra in una grande famiglia".

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ha vinto il premio di miglior allenatore del 2021 nel corso dei Globe Soccer Awards, a Dubai. "Noi abbiamo sempre creduto nella possibilità di vincere l'Europeo" ha detto il tecnico marchigiano nel ritirare il premio.

Leonardo Bonucci, come difensore dell'anno, e Gianluigi Donnarumma, come portiere, sono stati premiati nel corso della 13/a edizione dei Globe Soccer Awards, a Dubai.