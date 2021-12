Sofia Albani, giocatrice del Riccione Femminile, segna una rete "alla Cuadrado", direttamente da calcio d'angolo. Nella gara valevole per il campionato di serie C nazionale giocata allo Stadio Nicoletti, Albani ha fatto gol nella partita giocata contro il Portogruaro. Una parabola che sorprende il portiere avversario e termina direttamente in porta.

Nel video la rete di Sofia Albani