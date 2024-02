CHAMPIONS LEAGUE Sold-Out a San Siro per Inter – Atletico Madrid Nove milioni di euro, incasso il secondo più alto per il club neroazzurro che affronta l'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

51 punti, quarta posizione in Liga per la squadra del Cholo Simeone, che davanti si ritrova le solite due Barcellona e Real Madrid rispettivamente terza e prima in classifica e la sorpresa Girona al secondo posto. E' un Atletico, almeno in campionato più europeizzato, Simeone alla sua tredicesima stagione da allenatore dei colchoneros ha variato il proprio pragmatico schema tattico, in favore di un palleggio più ragionato e propositivo alla ricerca degli inserimenti e delle verticalizzazioni.

Che Atletico vedremo nella bolgia di San Siro sold out con oltre 9 milioni di incasso. Certo di una maglia Griezmann, ballottaggio Llorente o Depay accanto al francese con il primo favorito. Dietro unico ballottaggio nel ruolo di esterno destro tra Reinildo e Samuel Lino. E dunque il 3-5-2 di Simeone prevede: Oblak tra i pali; Witsel, Gimenez ed Hermoso; Reinildo, Saul, Koke, De Paul, Molina; Llorente, Griezmann. Convocato Alvaro Morata sarà sicuramente in panchina.

Meno dubbi per Simone Inzaghi. Il tecnico neroazzurro opera un solo cambio che poi non è una grande novità, De Vrij per Acerbi ancora indisponibile. E dunque davanti a Sommer, linea a tre con Pavard, De Vrij, Bastoni. Darmian e Di Marco sulle corsie esterne; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan in mezzo; Thuram e Lautaro Martinez inamovibili davanti. Si gioca allo Stadio Meazza in San Siro alle ore 21, l'andata dell'ottavo di finale di Champions League, gara diretta dal romeno Kovacs.

