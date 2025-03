Solo 0-0 del derby Ascoli - Vis Pesaro

Solo 0-0 tra Ascoli e Vis Pesaro nel derby marchigiano di serie C. I biancorossi sono i primi a provarci con una conclusione interessante di Okoro che finisce tra le braccia del portiere. Dall'altra parte siamo al 28' quando i padroni di casa fraseggiano bene per arrivare anche al tiro, ma anche in questo caso è ordinaria amministrazione per il portiere ospite. Nella prima parte di gara la più chiara occasione da rete è per la Vis Pesaro. Di Paola calcia forte in porta, Raffaelli è attento a respingere. Il numero 10 della Vis si conferma tra i più positivi. Di Paola legge bene l'azione e recupera un bel pallone che il giocatore biancorosso trasforma in una bella occasione, il portiere dell'Ascoli si fa trovare pronto.

Nella ripresa la prima opportunità è per l'Ascoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Pallone che che arriva sul seconda palo. Tremolada sfiora il gol Olimpico. Sul cambio fronte la Vis Pesaro va vicinissima al vantaggio, c'è Raffaelli a salvare la sua porta. I bianconeri si fanno pericolosi al 69' quando al termine di una lunga azione riescono ad arrivare alla conclusione in porta con Varone, la posizione è interessante, ma la sfera termina sul fondo. Di Paola è sempre tra i più attivi, il numero 10 ci prova dalla distanza, in due tempi il portiere blocca. Nel recupero non succede nulla, termina 0-0 al Del Duca tra Ascoli e Vis Pesaro, un punto a testa che porta a tre la serie di risultati utili consecutivi dei bianconeri, a quattro quella dei biancorossi.