SERIE C Solo 0-0 tra Legnago e Campobasso Un punto a testa nella prima uscita del 2025.

Un punto a testa per la prima uscita del 2025 per Legnago e Campobasso. Partita che resta molto equilibrata nella prima fase di gara. Bombagi ci prova direttamente su punizione la palla è alta. Dall'altra parte Di Stefano si presenta davanti al portiere di casa, fondamentale l'intervento del difensore a chiudere in corner. Nel primo tempo l'occasione più importante è per il Legnago che sugli sviluppi di un calcio di punizione va vicino al vantaggio con Ruggeri che da dentro l'area calcia a botta sicura ma manda sul fondo. Prima del fischio finale Noce rischia non poco toccando il pallone e sfiorando l'autorete sul cross dalla sinistra. Parte meglio il Campobasso nella ripresa. Di Nardo scappa via ed entra in area, il mancino è potente ma non troppo angolato, Perucchini respinge. Gli ospiti provano a rendersi più pericolosi ma non trovano l'affondo decisivo. Il Legnago sfiora la rete a 7 minuti dalla fine con Basso Ricci che tenta la girata, la sfera finisce fuori. Nel finale non succede più tanto, in chiusura è 0-0 e un punto a testa.

