SERIE C Solo 0-0 tra Torres e Milan Futuro. Debutta Nanni con i sardi. Pari senza reti nel recupero del campionato di serie C. Nella ripresa spazio anche per l'attaccante della nazionale di San Marino.

Il Milan Futuro impone lo 0-0 all'ambiziosa Torres di Alfonso Greco nel recupero della terza giornata di serie C. Il sammarinese Nicola Nanni parte dalla panchina. Al Vanni Sanna si parte con il minuto di raccoglimento per ricordare Totò Schillaci. La prima occasione della partita dopo 1 minuto e 50 secondi è del tutto casuale. Sul rinvio del centrale della Torres il rimpallo su Longo diventa un'occasione per gli ospiti con Zaccagno fuori dai pali, la sfera finisce sul fondo.

Prima fase di grande studio fra le due squadre, con i padroni di casa a provarci sugli sviluppi di un corner senza esito. Meglio al 18' quando la punizione battuta da Sandri, trova Zaccagno reattivo a bloccare in due tempi. La Torres non riesce a costruire chiare occasioni da rete nella prima mezz'ora, manca un po' di precisioni tra i rossoblu, che solo al 35' provano a mettere qualche apprensione al portiere del Milan con Scotto, quando il numero 9 di casa calcia dal limite senza trovare lo specchio di porta.

Nel primo tempo l'occasione più nitida è quella del Milan Futuro al 36' quando sulla conclusione di Longo la respinta di Zaccagno trova Fall, che tenta il tocco sotto, la palla non è forte, la difesa della Torres riesce a recuperare. Nella ripresa i padroni di casa non sono pericolosi, il Milan ci prova al 70' con Jimenez, il numero 2 parte palla al piede poi calcia in porta, Zaccagno respinge come può. L'azione prosegue ancora con gli ospiti in possesso palla, ci prova Cuenca, altra parata del portiere sardo. Al 74' c'è spazio anche per Nicola Nanni che prende il posto di Scotto. Nel finale non succede più nulla. Finisce 0-0, un pari che porta i sardi a due punti dalla coppia di testa Pescara e Entella, per il Milan Futuro è il secondo punto stagionale.

