SERIE C Solo pareggi per Reggiana e Gubbio La capolista bloccata sullo 0 a 0 dall'Olbia, stesso punteggio per gli umbri sul campo della Torres

Reggiana per consolidare il primato in classifica, Olbia alla ricerca di punti pesanti per uscire dalla zona play-out. Diana sceglie Pellegrini accanto a Rosafio con Lanini, inizialmente in panchina. Ospiti con la stessa formazione che ha pareggiato con la Recanatese, in panchina i sammarinesi Filippo Fabbri e Nicola Nanni. Protesta Rosafio per questo contatto in area ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per un penalty La prima vera occasione è di marca ospite. Guardate che cosa fa Ragatzu. Controllo, percussione in area e destro a cercare l'angolo lontano, palla fuori, non di molto. Secondo tempo e doppia occasione per la "Regia". Sponda di Cremonesi per Pellegrini che da posizione defilata non inquadra la porta di Gelmi. L'attaccante granata ci riprova un minuto dopo. Suggerimento di Guiebre per la girata di Pellegrini che trova la respinta di un difensore. Olbia che non resta a guardare e costruIsce la più nitida palla gol. Ragatzu dalla sinistra per Contini che si divora il pallone del vantaggio. Nella girandola dei cambi si rivede anche Nicola Nanni ma il risultato non cambia. Al Città del Tricolore, Reggiana - Olbia 0 a 0.

Non ne approfitta il Gubbio che non va oltre al pareggio sul campo della Torres. Si comincia con lo scarico di Masala per il destro di Scappini, fuori misura. Ci prova lo stesso Masala dal limite, brivido per il portiere Di Gennaro. La risposta del Gubbio con il colpo di testa di Mbakogu, nessun problema per Salvato. Nella ripresa, ospiti pericolosi con la bella giocata di Semeraro, fermato in angolo prima di poter servire Mbakogu. Ci prova anche Bulevardi, destro deviato e brivido per la retroguardia della Torres. Il finale è incandescente. Redolfi si oppone cosi alla battuta di Luppi, poi Signorini salva porta e risultato. Ospiti in 10 per il doppio giallo a Pinna, poi sulla punizione di Liviero, Dametto di testa non trova la porta di Di Gennaro. La palla gol più clamorosa ad un minuto dal termine. Mbakogu tutto solo davanti al portiere, sciupa cosi. Tante occasioni ma nessun gol, Torres - Gubbio finisce 0 a 0.

