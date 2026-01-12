Solo pari in Pineto-Guidonia, Samb-Gubbio e Perugia-Bra

Pineto e Zuppel fanno 3-3, con la tripletta dell'attaccante che permette al Guidonia di strappare il pari. Sono 7 punti in fila per i sempre più quarti azzurri, mentre i laziali, pur in piena frenata con un solo successo in 8 turni, si staccano dal gruppone e sono quinti da soli. Tonti e Frare salvano su Starita, poi cominciano i gol: in un quarto d'ora il Pineto vola via con Vigliotti, che sul lancio di Pellegrino vince il rimpallo con Esempio e va a sbloccarla, e con Gagliardi, libero per il tuffo di testa sul cross di Borsoi. Zuppel comincia il suo show accorciando alla mezzora con una cannonata dalla mezzaluna, sul finire di frazione però il Pineto riallunga con Ienco che scarica sotto la traversa sugli sviluppi di una punizione di Lombardi. Per il Guidonia il sipario pare calare già al 64° quando, al doppio svantaggio, si somma il rosso per doppia ammonizione a Cristini, reo di un intervento a gamba alta su Vigliotti. Invece, tempo 5' e Zuppel la riapre, sfruttando la sponda di Starita sul servizio di Viteritti per girare a rete da vicino. Ed è sempre lui che, al 94°, riceve in area la scampanilata alla cieca di Spavone e va giù sulla strattonata di Ienco. Rigore e Zuppel fa tripletta, incrociando in buca d'angolo che dà al Guidonia una X ormai insperata.

Nelle zone basse 0-0 tra Sambenedettese e Gubbio, con gli umbri salvati dalle parate di Krapikas. Le due rossoblu non vincono da 12 e 9 turni ma restano a +1 dal bordo playout. Dove si porta il Perugia che aggancia il Livorno grazie all'1-1 nella sfida da zona rossa col Bra, avanti quando Calapai impenna il cross di Maressa e Lionetti beffa di testa l'uscita incerta di Gemello. I piemontesi pregustano una vittoria pesante fino al 92°, quando Giunti la allarga e Manzari crossa sul palo lontano, dove Nepi è sul pezzo e tocca per il pari. E quasi ci scappa pure il ribaltone con Lisi che calcia a giro da fuori e il guizzo di Renzetti a evitare il clamoroso sorpasso. Così sono 7 punti in tre turni per il Grifo, mentre per il Bra è la terza X consecutiva.







