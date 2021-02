Solo pari per la Samb, Zironelli si dimette

La partita pazza finisce 2-2 e non basta a nessuno. Non basta al Fano nonostante fosse in 10 in vantaggio fino a 20 secondi dalla fine e non va bene alla Samb nonostante la rimonta. Dopo una notte di tormenti, oggi, si è dimesso il tecnico Zironelli. Samb meglio in avvio, Lescano non riesce ad essere incisivo. Padroni di casa in spinta, dall'angolo Padovan di testa fuori non di molto. Carpani alto, il Fano esce dal guscio essenzialmente per respirare, mentre dall'altra parte Angiulli prende la porta, ma in modo non pericoloso. Il gol arriva logica conseguenza di possesso pressoché continuo. Lombardo la mette bella invitante e Fazzi incrocia il controbalzo di testa. Un attimo prima dell'intervallo occasionissima per l'uno-due con Bacio Terracino, niente.





Ripresa, il Fano capisce che deve fare qualcosa in più per riprenderla, ma la reazione è ingarbugliata e poco lucida. Proteste Samb per per l'intervento di Cason probabilmente con un braccio. Match teso e Fano in buca. Nepi, fallo e vaffa di contorno, si prende il rosso diretto. Senza più niente da perdere gli ospiti tolgono il tappo e a sorpresa la riprendono. Uscita scriteriata del portiere Nobile che travolge Barbuti. Un frontale da rigorissimo. Lo stesso Barbuti sceglie la cosa più semplice, una botta e via. Pare già clamoroso così e invece c'è ancora quasi un'altra partita. Contropiede del Fano e ribaltone servito con Barbuti tra il liscio e il velo e Scimia a rimorchio per l'1-2. A 20 secondi dal termine del recupero Bruno tocca Fazzi e il suicidio adesso è dalla parte di là. Segna Lescano e fa tutti scontenti. Zironelli saluta e se ne va.