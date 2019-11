Solo per questa sera Cpiace anticipa di un'ora: in diretta dalle 20.00

Solo per questo lunedi Cpiace anticipa di un'ora. La trasmissione condotta da Lorenzo Giardi con l'opinionista Massimo Boccucci, si occuperà della 15° giornata del campionato di Serie C Girone B con una finestra sul Girone A con in coollegamento telefonico il tecnico del Monza Christian Brocchi. In studio il centrocampista del Gubbio Alessandro Sbaffo. Cpiace, solo per questa sera ore 20 su San Marino RTV