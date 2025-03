SERIE C Solo traverse per la Ternana: 0-0 col Perugia e -4 dall'Entella Poche emozioni nel derby, le Fere sbattono sui legni e perdono terreno dalla capolista.

Il derby d'Umbria non offre gol ma un poker di legni, comprese tre traverse di una Ternana che ci prova, ma non troppo ed esce dalla scia dell'Entella. Lo 0-0 col Perugia chiude a 5 la striscia di vittorie dei rossoverdi, scesi a -4 dalla capolista: a 5 turni dal termine è ancora tutto aperto, adesso però, per la Serie B diretta, ai ragazzi di Abate serviranno almeno due scivoloni liguri.

Al Liberati ci sono pochi spunti, quasi tutti ternani: Dell'Orco spizza un cross togliendolo dalla testa di Cianci, mentre quando De Boer carica dalla trequarti solo la traversa gli nega la perla. Il Perugia alza la testa solo nel recupero, ma quando lo fa, si fa sentire: Matos sale e allarga per Broh, cross sul palo lontano dove Montevago prende la mira e incorna, scheggiando il palo.

Ripresa e i ritmi restano compassati, ci sono giusto una svirgolata in area di Aloi poco prima della mezz'ora e altre due traverse, entrambe di Ferrante. Prima deciso, ma non fortunato, nell'inzuccare l'angolo di Tito, poi, nel recupero, riceve la sponda di Cianci, tiene su Riccardi e calcia verso Gemello, bravo a deviare sulla parte alta della barra orizzontale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: