Solo un pareggio per il Perugia in casa della Fermana

Allo Stadio Bruno Recchioni si gioca il recupero della 24esima giornata tra Fermana e Perugia. Caserta si affida al tridente composto da Elia, Murano e Falzerano. Sulla panchina dei padroni di casa, un grande ex come Giovanni Cornacchini che da giocatore ha collezionato ben 107 presenze con la maglia del "Grifone". Si comincia con la girata di Boateng, fuori bersaglio. Poco dopo il quarto d'ora, ospiti in vantaggio. Da Moscati a Di Nola che al volo mette sul secondo palo, dove Elia si fa trovare pronto per il destro vincente. Settimo gol in campionato per il giovane talento biancorosso. La Fermana potrebbe pareggiare poco dopo con Boateng che salta il portiere Minelli ma poi non inquadra lo specchio della porta avversaria. Poco dopo la mezz'ora, gran sinistro di Falzerano e palla sull'esterno del palo.







Si fa male Elia, dentro Vano. La partita dell'ex attaccante del Carpi, durerà appena due minuti. Prima l'assist per Murano, Ginestra si oppone poi arriva Falzerano che calcia ancora sul palo, poi la sbracciata su Iotti che l'arbitro punisce con il cartellino rosso. Perugia con l'uomo in meno e Fermana che ad inizio ripresa trova il pareggio. Sul cross di Neglia, Cais prolunga per Boateng che sotto misura, firma l'1 a 1. La Fermana prova a vincerla, Scrosta al volo mette alto. Ci prova anche Urbinati che scambia con Fabris ma la conclusione del capitano è tutta da dimenticare. Finale nervoso con diversi ammoniti dall'arbitro Rutella che al quinto di recupero sorvola su questo contatto tra Crialese e D'Anna. Finisce 1 a 1 ed è un pareggio, tutto sommato giusto.