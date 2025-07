EURO 2025 Soncin lancia la sua Italia: "Orgoglio e leggerezza"

All'Europeo Femminile debutta l'Italia impegnata contro il Belgio. Sentiamo le parole della vigilia del Commissario Tecnico Azzurro Andrea Soncin:

"Abbiamo cercato di lavorare tanto sui dettagli, però lasciando quel senso di leggerezza e di avvicinamento con serenità a un evento così importante. Ci sono stati momenti di grande serietà, momenti di grande ilarità, di gioia e di divertimento. Con queste ragazze è veramente magnifico poter lavorare. Ci stiamo avvicinando, siamo pronti e non vediamo l'ora che sia domani. Non conosco pozioni magiche, continueremo a lavorare sui dettagli di avvicinamento alla partita. Penso che quando si avvicini ad una partita così importante, soprattutto la prima di una competizione di questo tipo, l'aspetto emotivo e emozionale venga prima di tutto. Soprattutto rispettare i loro tempi, le loro necessità, il loro bisogno di allentarsi e di allontanarsi da quella che può essere la tensione. La tensione fa parte del nostro lavoro, della nostra vita, ma c'è grandissima convinzione e grandissima fiducia per domani. Noi siamo molto concentrati sul nostro percorso, però c'è grande rispetto per il Belgio e per le squadre che andremo a affrontare. Il Belgio l'abbiamo analizzato e conosciamo bene. Diverse giocatrici giocano nel campionato italiano, altre giocano nei top campionati d'Europa. C'è molto rispetto, però siamo molto concentrate sul nostro percorso".

