Sono 20 i gol della 15° di Serie C Girone B

La cura Maddaloni non funziona: il Siena cade anche a Lucca e si ritrova a – 12 dalla Reggiana. Il gol che decide l'incontro arriva ad inizio ripresa ed è un gioiello di Visconti. Pallonetto morbido a superare Lanni. E la squadra di Pagliuca si ritrova in piena zona play off . Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, Lucchese batte Siena 1-0.

Altro derby toscano quello tra Grosseto e Montevarchi. Molto bello per costruzione il vantaggio della formazione ospite. Jallow si gira e con un assist preciso, libera Gambale freddo nel mettere alle spalle di Barosi. Il raddoppio della squadra di Malotti a fine primo tempo con il tocco sotto, sull'uscita del portiere di Barranca. Anche in questo caso, notevole il dai e vai, lo scambio, Gambale – Barranca. A 13 dal termine Moscati realizza di testa ed accorcia le distanze. Allo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, Aquila/Montevarchi batte Grosseto 2-1.









Altra caduta rovinosa del Pescara questa volta a Pontedera. Il Presidente biancoazzurro Daniele Sebastiani non vuol sentir parlare di Auteri a rischio e si è affrettato a confermarlo nonostante il Pescara sia già alla quarta sconfitta in campionato e a – 13 dalla vetta. Il Pontedera con questa vittoria irrompe in zona play off momento magico per la squadra di Maraia alla terza vittoria consecutiva. La combinazione veloce Magnaghi – Barba – Milani porta in vantaggio i toscani. È lo stesso Milani ad inspirare Simone Magnaghi. Prima conclusione deviata sulla traversa da Sorrentino, sulla seconda si gonfia la rete per l'undicesimo centro del cannoniere del campionato. Rauti dalla lunga per le speranze abruzzesi che muoiono sulla conclusione di Ferrari che si infrange sulla traversa. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pontedera – Pescara 2-1. Finisce 0-0 tra Pistoiese e Virtus Entella.