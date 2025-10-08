Sono 29 i gol della 6° giornata. Ostiamare a punteggio pieno

L'Ostiamare continua a rullare tutti gli avversari, la squadra del Presidente illustre Daniele De Rossi non da scampo nemmeno al Sora. Di Vagnoni nel primo tempo, Vianni e Badje i gol per la capolista. Per il Sora il gol di Vono vale solo per le statistiche. Ostiamare batte Sora 3-1.

Tiene il passo l'Ancona che regola la Recanatese con la doppietta di Cericola. Al Del Conero di Ancona, Ancona batte Recanatese 2-0.

L'Aquila a valanga sull'Unipomezia. Attaccanti abruzzesi si scatenano con Banegas autore di una tripletta e Spacacello autore di una doppietta. Della Pietra aveva momentaneamente pareggiato il primo gol dell'argentino Pablo Ezequiel Banegas autentico trascinatore di questa squadra tra le candidate principali a salire di categoria. Allo Stadio Gran Sasso d'Italia, L'Aquila batte Unipomezia 5-1.

Bene anche il Teramo che riesce a superare l'ostica Maceratese che passa in vantaggio con il solito Neglia. Il teramo la ribalta con Pavone e Fall. Al Gaetano Bonolis di Teramo, Teramo batte Maceratese 2-1.

Colpo in trasferta del Chieti che va a vincere in Abruzzo contro il Notaresco. Di Filippo porta avanti il Chieti. Gallo chiude la contesa. Di Sabatino nel recupero prova a riaprirla. L'ex centroavanti del Rimini Vuthaj mette i sigilli ai tre punti. A Notaresco Abruzzo, Chieti batte Notaresco 3-1.

Altra vittoria in trasferta è quella del Vigor Senigallia che va a vincere a Fossombrone in rimonta. Per i padroni di casa Sane al termine del primo tempo. Nella ripresa il pareggio di Braconi e la firma sul blitz di Pandolfi. A Fossombrone, Vigor Sennigallia batte Fossombrone 2-1.

Fattore campo nullo per il San Marino che a Cattolica cade ancora in maniera rovinosa contro l'Atletico Ascoli. Vantaggio firmato di testa da Nonni. Nel finale Vechiarello e Didio per la prima vittoria della squadra marchigiana in questo campionato.

Due pareggi per chiudere. Quello con gol tra Termoli e Castefidardo. In vantaggio gli ospiti con Bartoli. Pareggio di Romano per il Termoli, e sorpasso con Mercuri. A tempo scaduto il pareggio definitivo è di Morais. A Termoli, Termoli – Castelfidardo 2-2.

Unico 0-0 quello tra Sammaurese e Giulianova.









