SERIE C Sono 36 i gol nella 6° di serie C. Leader della classifica la Reggiana Nessun 0-0 e tantissimi gol nella 6° di di Serie C Girone B. Reggiana da sola in testa.Teramo e Viterbese chiudono la classifica

Il Siena riscatta la sconfitta subita in casa dalla Reggiana e riprende la marcia. Disanto con un gran tiro da lontano porta in vantaggio la squadra di Gilardino. Raddoppio su palla inattiva, il colpo di testa in area risolutore è di Bianchi. Acquila/Montevarchi che si scollega e alla ripresa del gioco regala il tris a Varela. Allo Stadio Manucci di Pontedera, Siena batte Aquila/Montevarchi 3-0. Prima vittoria in campionato per la Fermana del nuovo tecnico Giancarlo Rionfo. Mbaye di testa, il salvataggio avviene dopo che il palle ha varcato la riga. Il raddoppio sempre di testa è di Cognigni. Al Recchioni di Fermo, Fermana batte Grosseto 2-0. Bella partita tra due squadre in salute come Gubbio e Pescara. Azione personale del giovane Arena, il gol è di fatto un autogol di Drudi che in scivolata per anticare Arena mette alle spalle del proprio portiere. Il pareggio del Pescara è opera di Clemenza lesto a ribadire in rete un rimpallo in area. Gubbio che ha la forza di riportasi in vantaggio grazie al rigore trasformato da Cittadino. E' ancora il sinistro di Clemenza a riportare in quota il Pescara. Al Barbetti, Gubbio – Pescara 2-2. Stesso risultato tra Lucchese e Teramo. Arrigoni su punizione per il vantaggio ospite. Fedato su rigore per il pareggio della Lucchese. Mawuli completa il sorpasso con un radente da fuori area. Nel finale Cuccurullo per il definitivo pareggio. A Lucca, Lucchese – Teramo 2-2. L'Ancona/Matelica di Colavitto non si ferma più e rifila un poker in trasferta alla Pistoiese. Faggioli sul filo del fuorigioco per lo 0-1. Il raddoppio in contropiede, finalizzatore ancora Faggioli, doppietta per lui. Il tris è opera Moretti. Il poker troppo severo nei confronti della squadra di Sassarini è di Sereni. A Pistoia, Ancona/Matelica batte Pistoiese 4-0. Pareggio in extremis per la Viterbese, sotto in casa con la Vis Pesaro per il gran gol di Gucci. Il pareggio a tempo abbondantemente scaduto è di D'Ambrosio. Ne succedono di tutti i colori tra Virtus Entella e Olbia. Magrassi firma il vantaggio Entella. Mancini per il primo pareggio dei sardi. La doppietta di Morosini sembrava poter chiudere i giochi in favore dei liguri capaci di portarsi sul 3-1. Rimonta Olbia con l'ex Rimini Ragatzu e definitivo pareggio con Udoh nel finale. A Chiavari, Virtus Entella – Olbia 3-3. In testa alla classifica c'è la Reggiana da sola. Neglia il più veloce a calciare in porta dopo la respinta della traversa. Nel finale Rosafio in contropiede per il 2-0. Con tutta la Carrarese sbilanciata arriva anche la doppietta dell'ex Fermana Neglia. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Reggiana batte Carrarese 3-0.

