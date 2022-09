SERIE C Sono stati 26 i gol nel turno infrasettimanale di serie C Terza giornata senza alcuno 0-0

L'Ancona regola il Fiorenzuola con un perentorio 2-0. Apre Paolucci bravo ad avventarsi su una palla vagante e scaricarla in porta. Il raddoppio è un azione personale dell'esterno sinistro Martina. Ad Ancona, Ancona – Fiorenzuola 2-0. Stesso risultato di Gubbio – Alessandria, con la squadra di Braglia che la sblocca con il sinistro di Bonini. Titoli di coda al 90° con Artistico. Al Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Alessandria 2-0 Finisce in parità il derby toscano tra Lucchese e Pontedera. Sblocca Tiritiello su azione d'angolo per i padroni di casa. Pareggia Nicastro in mischia per gli ospiti. Lucchese – Pontedera 1-1. pareggio anche nell'altro derby, quello marchigiano tra Recanatese e Fermana. Stacco di testa di Spedalieri per il vantaggio della squadra di Stefano Protti. Altra palla inattiva per il pareggio giallorosso con Sbaffo. Recanatese – Fermana 1-1. In testa al campionato a punteggio pieno c'è la Carrarese, sotto con il San Donato Tavarnelle, in vantaggio con lo spunto di Galligani. Lo splendido stacco di testa di Schiavi riporta in quota la squadra di Dal Canto. Gol vittoria, tre punti e testa della classifica solitaria con il colpo di testa di D'Ambrosio. San Donato Tavarnelle – Carrarese 1-2. Dilaga la Reggiana in casa con il Montevarchi. Pellegrini, da terra in girata inganna Mazzini per il vantaggio della squadra di Diana. Lanini di testa per il raddoppio granata e dedica con sentimento. Il tris è ancora opera dello scatenato numero 10 capocannoniere solitario con 4 gol in 3 partite. Poker di Guglielmotti. Al Città del Tricolore di Reggio Emilia, Reggiana batte Montevarchi 4-0.

