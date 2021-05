CLAMOROSO ALL'OLIMPICO Sorpresa a Roma: Mourinho sarà il nuovo allenatore Dalla prossima stagione sostituirà Fonseca, il cui accordo è in scadenza e non sarà rinnovato.

Sorpresa a Roma: Mourinho sarà il nuovo allenatore.

José Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma. L'annuncio a sorpresa è arrivato a poche ore da un altro comunicato ufficiale dei giallorossi, che in mattinata avevano reso noto come il contratto con Fonseca, in scadenza a giugno, non sarebbe stato rinnovato. I giallorossi finiranno la stagione con l'attuale tecnico e poi si affideranno allo Special One, che torna in Italia 11 anni dopo la conquista del Triplete con l'Inter. Per lui contratto fino al 2024.

