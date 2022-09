Sorpresa Carrarese, deludono le big

Poche conferme, molte sorprese. Bastano 4 giornate e la serie C stravolge già i pronostici della vigilia. Spicca il ritardo del trio più atteso, lieve quello della Reggiana più profondo quello di Entella e Cesena tanto da scomodare la parola "crisi". Liguri e romagnoli in crisi lo sono davvero per i risultati e anche per una serie di problemi inattesi che pare abbiano sorpreso anche le rispettive guide tecniche. Situazione reversibile? Vedremo. Intanto vediamo la Carrarese, bella realtà volare a punteggio pieno grazie ad una grande partenza e anche alla mano di Dal Canto che ha saputo da subito trovare la quadratura del cerchio. Molto bene anche Siena e Gubbio, rose adeguate e allenatori esperti e fumantini come Pagliuca e Braglia, assoluta garanzia di successo. Sono in alto e hanno tutto per poterci restare. E poi la partenza ottima della Vis Pesaro e ottima anche del Rimini che a ben guardare ha steccato solo nel derby e che ogni giornata che passa conferma la bontà del lavoro fatto dall'area tecnica e anche della felice idea di Gaburro di confermare l'intelaiatura del gruppo che ha dominato la serie D. Nella parte bassa alle attese difficoltà di Alessandria, Imolese e Torres, si aggiungono quelle di Pontedera, Recanatese e Olbia. Tanti i temi attuali in appena 4 giornate, in fondo è bello della C.