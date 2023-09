SERIE C Sorride la Vis Pesaro, l'Entella è in crisi nera (2-0)

La Vis trova i primi gol e la prima vittoria, l'Entella è ufficialmente in crisi, solo 2 punti in 4 giornate per i liguri che dopo l'esonero di Gennaro Volpe passano a Fabio Gallo. Chi passa intanto è la Vis, Pozzo porta Pesaro avanti. Chiavari prova ad accennare una reazione che non porta a situazioni clamorose. Neri è piazzato su Faggioli e subito dopo si salva in due tempi su Tascone. Ripresa, l'Entella va vicino a riprenderla, Di Mario la mette, Neri a vuotissimo, il palo ferma Faggioli a un passo dal pari. Gli ospiti tengono palla, ma trovano difficoltà a penetrare, la Vis sta coperta e riparte all'occorrenza, De Lucia piazzato sul guizzo di Pucciarelli. Finale con la Vis che legittima il risultato, non la chiude Rossetti che restituisce il palo. L'ultima speranza ligure muore sull'inzuccata di Siatounis dritta per dritta su Neri. E in pieno recupero allora Pesaro la fa tonda, Iervolino scappa e timbra il 2-0. E adesso tocca a Gallo, il nuovo tecnico debutterà sabato contro l'Arezzo.

