CHAMPIONS LEAGUE Sorteggi di Champions League alle 18 Il Milan è in prima fascia, Juve in seconda, Inter e Napoli in terza

C'è fermento e trepidazione tra le big del campionato per l'appuntamento di oggi con la dea bendata. Fissato per le 18.00 il sorteggio dei gironi di Champions League 2022/2023 dove Milan, Juve, Inter e Napoli conosceranno le loro avversarie in Europa, con il Milan campione d'Italia che essendo in prima fascia, dovrà guardarsi da Liverpool, Chelsea e Barcellona. La Juventus è in seconda fascia mentre Inter e Napoli si trovano in terza e potrebbero incontrare il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il fischio d'inizio è fissato per il 6 settembre, date anticipate a causa dei Mondiali in Qatar. Le squadre italiane più esposte ad un potenziale girone di ferro sono Inter e Napoli, entrambe con lo spauracchio di pescare Bayern Monaco e Barcellona, Real Madrid e Chelsea, PSG e Liverpool. L'auspicio delle italiane è ovviamente quello di scontrarsi con una tra Ajax, Porto e Eintracht dalla prima fascia. Ma quali sono i ricavi delle quattro squadre in Champions League? La Juventus è il club che incassa più di tutti: oltre 53 milioni di euro, in virtù di un migliore ranking storico/decennale. Poi c'è il Milan con una cifra superiore ai 41 milioni di euro, mentre Napoli e Inter metteranno a bilancio rispettivamente 40,5 milioni e 40,3 milioni.

