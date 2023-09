Sorteggi europei, girone duro per Atalanta e Fiorentina. Roma, occhio al freddo

Dopo i sorteggi per i gironi di Champions, oggi è toccato a quelli di Europa e di Conference League. Gruppo molto complesso per l'Atalanta, che ha pescato i portoghesi dello Sporting Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Rakow Czestochowa, retrocessi dalle eliminatorie della Champions. Più morbido quello della Roma, che però rischia di affrontare delle trasferte con il gelo, storicamente ostiche per i giallorossi, a cui sono toccati i cechi dello Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette. Girone duro anche per la Fiorentina, che sfiderà gli ungheresi del Ferencvaros, i belgi del Genk e i serbi del Cukaricki: più un girone di Europa League, che di Conference.

