Sorteggiate a Nyon le dodici squadre che prenderanno parte ai playoff di Champions League 2020/2021

Agli spareggi partecipano le 12 squadre in corsa per i sei posti rimanenti nella fase a gironi. Per quanto riguarda il percorso Campioni, l’Olympiacos giocherà la prima gara in casa e dovrà vedersela contro la vincente tra la Stella Rossa -Omonia, mentre lo Slavia Praga affronterà chi tra il Midtjylland e Young Boys uscirà vincitore. Nel sorteggio relativo alle squadre piazzate se il Benfica vincerà il match contro il Paok, troverà ad aspettarla i russi del Krasnodar. La vincente di Dinamo Kiev-AZ Alkmaar si sconterà contro il Gent o Rapid Vienna. Il playoff, inoltre, sarà l’unico turno di qualificazione in cui si giocheranno partite d’andata (22/23 settembre) e ritorno (29/30).

In Europa League il Tre Fiori il prossimo 17 settembre affronterà in trasferta il Riga Football club in gara secca. Chi tra lettoni o sammarinesi uscirà vincente sarà opposto nel match successivo agli scozzesi del Celtic Glasgow.