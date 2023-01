NATIONS LEAGUE Sorteggiate le semifinali: Italia - Spagna e Croazia - Olanda

Spagna – Italia e Croazia – Olanda. L'urna di Nyon ha decretato questi abbinamenti per le semifinali di Nations League, il torneo della UEFA che ha sostituito le amichevoli internazionali e che ha raggiunto la terza edizione. Per l'Italia sarà la seconda partecipazione consecutiva alla fase finale dopo quella ospitata nel 2021 e vinta dalla Francia. Gli azzurri ripartono dal terzo posto conquistato a Torino nella finalina vinta contro il Belgio e soprattutto con la voglia di rivincita. Due anni fa proprio la Spagna aveva eliminato la squadra di Roberto Mancini per 2-1 grazie alla doppietta di Ferran Torres. La squadra di Luis Enrique era poi stata battuta in finale dalla Francia per 2-1. Spagna – Italia si giocherà giovedì 15 giugno alle 20:45 in Olanda a Enschede. L'altra semifinale metterà di fronte Croazia e Olanda il giorno prima a Rotterdam. Finalissima in programma allo stadio De Kuip di Rotterdam domenica 18 giugno. Questa terza edizione della fase finale della Nations League segnerà il debutto per la Croazia, sarà invece la seconda volta per le altre nazionali. L'Olanda, paese ospitante, ha giocato la finale nel 2019 nella prima edizione della competizione vinta dal Portogallo per 1-0. Prima della semifinale di Nations League, la squadra di Roberto Mancini sarà in campo a marzo per le prime due partite di qualificazione agli Europei 2024 contro l'Inghilterra allo stadio Maradona e poi contro Malta per un derby italiano con il ct Michele Marcolini.

