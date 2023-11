EURO 2024 Sorteggiati gli spareggi per Euro 2024: in palio gli ultimi tre posti Si sfidano le 4 migliori non qualificate delle tre leghe principali di Nations League: nella A, sorteggiata la Finlandia e ripescata l'Estonia. Le FF sono con semifinali e finale in gara secca.

Polonia-Estonia e Galles-Finlandia per la Lega A, Israele-Islanda e Bosnia Erzegovina-Ucraina per la Lega B, Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakistan per la Lega C. Queste le Final Four che, tra 21 e 26 marzo, assegneranno gli ultimi tre posti per Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno.

Tabelloni da semifinali e finale in gara secca, composti dalle 4 non qualificate meglio piazzate nelle tre leghe principali della scorsa Nations League. In teoria, perché nella Lega A le uniche rimaste fuori sono Polonia e Galles: dunque è stata ripescata l'Estonia - la migliore delle vincitrici della Lega D, che non partecipa agli spareggi – ed è stata fatta salire una delle seconde della Lega B: la sorte ha remato contro la Finlandia, lasciando al loro posto Ucraina e Islanda.

Sfida senza favoriti tra i britannici e i freschi avversari di San Marino, la cui vincente ospiterà la finale: salvo sorprese contro Lewandowski e compagni, il cui primo turno è più che abbordabile (ma la carta a volte inganna). Tre squadre presenti nell'ultima edizione e la cenerentola baltica, prima d'ora arrivata agli spareggi solo nella corsa a Euro2012.

In Lega B il pronostico è per l'Ucraina, ai quarti due anni fa e a un soffio dalla qualificazione diretta, nonostante l'impossibilità di giocare in patria e un girone con le due finaliste uscenti. I gialloblu cominciano in casa della Bosnia, mai presente all'Europeo e ormai al crepuscolo della sua generazione d'oro; se passasse, in finale sarebbe ospitante, col vantaggio di essere in campo neutro anziché in trasferta. Stessa cosa, per medesime ragioni, per Israele, assente da un grande torneo da Messico '70: il primo ostacolo è un'Islanda a sua volta in fase calante, dopo l'exploit dei quarti di Euro '16 e la presenza a Russia '18.

Infine la Lega C mette in palio un sogno per Georgia, Lussemburgo e Kazakistan, tutte in cerca dell'esordio assoluto in una fase finale: con loro la Grecia, campione a sorpresa nel 2004 ma assente nelle ultime due edizioni. Kvaratskelia comincia in casa col Granducato, ieri a livello di San Marino e oggi capace di 17 punti in un girone, quasi doppiando Islanda e Bosnia; chi passa ospita l'ultimo atto. Di alto profilo anche il percorso degli euroasiatici, che nel girone dei Titani si sono giocati il pass diretto fino all'ultimo turno: ora, la marcia prosegue con la trasferta ellenica.

