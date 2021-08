Sorteggio Champions: Juve-Chelsea e Inter-Real. Atalanta da Europa League, per il Milan è dura

Nascono i Gironi di Champions League e tra le italiane la meno fortunata nel sorteggio è il Milan, inserita nel Gruppo B con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Girone Déjà vu - e non agevolissimo - per l'Inter, nel Gruppo D: come l'anno scorso, i nerazzurri incontrano il Real Madrid e lo Shakhtar di De Zerbi, oltre agli esordienti moldavi dello Sheriff Tiraspol. L'Atalanta va nel Gruppo F con le finaliste dell'ultima Europa League, Villarreal e Manchester United, con gli svizzeri dello Young Boys a completare il girone. Sorteggio benevolo per la Juventus, che nel Gruppo H trova i campioni d'Europa del Chelsea ma anche Zenit e Malmo.





GRUPPO B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan



GRUPPO D: Inter, Real Madrid, Shakhtar, Sheriff Tiraspol

GRUPPO F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GRUPPO H: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo