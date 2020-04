SERIE C Sottili: "Chiudere la serie C? Ai tanti speculatori conviene" Il Tecnico della FeralpiSalò Stefano Sottili sostiene che chi ama il rettangolo verde avrebbe voluto terminare la stagione in modo regolare. Ma ci sono - aggiunge- tanti speculatori che preferiscono chiudere"

Via Skype ha parlato a San Marino RTV il tecnico della FeralpiSalò Stefano Sottili, il quale oltre a soffermarsi sulle problematiche attuali della serie C, ha tenuto a salutare la Libertas. Sottili infatti ha vestito la maglia del Club di Borgo Maggiore debuttando in Europa League.

Nel video l'intervista

