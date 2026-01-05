TV LIVE ·
Sotto il diluvio la Ternana ribalta il Livorno (2-1)

Al Liberati cade il Livorno, primo stop della gestione Venturato

di Roberto Chiesa
5 gen 2026

Con una sola sconfitta nelle ultime 12 e nonostante la penalizzazione severa, la Ternana continua la sua rimonta. Al Liberati cade il Livorno, primo stop della gestione Venturato. Si gioca sotto una pioggia insistente e Biondi incastra nel sette il sinistro a giro che porta avanti il Livorno. Tre minuti e Livorno arriva a giocarsi un mini match point con lo strappo di Dionisi che rallenta, cambia passo e incrocia, D'Alterio ci arriva, il tap in di Di Carmine è fuori di niente. Non succede da una parte, succede dall'altra. Dubikas recupera senza fallo su Haveri: Kerrigan arriva in corsa e spacca la porta. Comincia davvero un'altra partita inaugurata da Orellana, sinistro a giro a lato. Ripresa, Noè appoggia l'arca al Liberati, il primo a provarci è Pettinari. Spingono gli umbri, Orellana lotta coi pesci rossi e gira. Livorno sparito dall'acquario, sempre Orellana, stavolta Seghetti. Il ribaltone arriva con Pettinari che fa correre Dubikas, Seghetti è nella terra di nessuno e il lituano lo beffa. Proietti va a colpo sicuro per il tris, ma si immola Baldi. Livorno pallido nel finale, Cioffi dall'altra parte dell'oceano, D'Alterio col brivido, ma salvo.





