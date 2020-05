Spadafora: “Allenamenti non riprenderanno prima del 18 maggio"

Il ministro dello sport italiano, Vincenzo Spadafora è intervenuto sulla propria pagina Facebook per fare chiarezza sulla ripresa dell’attività per gli sport di squadra, calcio compreso:“Leggo cose strane ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul calcio - ha scritto Spadafora - gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato di calcio per ora non se ne parla proprio.