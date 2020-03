SERIE A Spadafora: "Non è possibile riprendere il campionato il 3 maggio" Il ministro dello sport italiano ha aggiunto: "Per tutto il mese di aprile blocco delle competizioni sportive, compresi gli allenamenti"

Spadafora: "Non è possibile riprendere il campionato il 3 maggio".

Il calcio non ricomincerà il 3 maggio - lo ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora - le squadre di Serie A hanno già sbagliato quando era il momento di fermarsi. Devono capire che nulla sarà più come prima. Riprendere il campionato il 3 maggio è irrealistico - ha aggiunto Spadafora - domani proporrò di prorogare per tutto aprile il blocco delle competizioni sportive di ogni ordine e grado. Estenderò la misura anche agli allenamenti.



I più letti della settimana: