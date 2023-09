CALCIO FEMMINILE Spagna: c'è l'accordo, calciatrici rientrano in Nazionale

Spagna: c'è l'accordo, calciatrici rientrano in Nazionale.

La maggior parte delle giocatrici della Nazionale di calcio della Spagna, in sciopero dopo il caso Rubiales, hanno accettato di rientrare nella selezione iberica per affrontare Svezia e Svizzera in Nations League, a seguito di un accordo con la federcalcio e il governo spagnoli. "Abbiamo raggiunto una serie di accordi che saranno elaborati e firmati domani dalla Federazione e dal Consiglio superiore dello Sport", ha dichiarato oggi alla stampa il segretario di Stato per lo Sport iberico Victor Francos, specificando che solo due delle 23 giocatrici convocate hanno espresso la volontà di andarsene.

