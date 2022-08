Spagna e Giappone finaliste della Women's World Cup u20

La semifinale tra Spagna e Olanda è il tripudio di Inma Gabarro. Nel primo tempo la giocatrice del Real Madrid firma una doppietta da capogiro, marcando la prima rete al 21esimo seguita poco dopo da un capolavoro e all'incrocio dei pali che regala il sogno della finale alle iberiche. Nella ripresa le Orange cambiano marcia e dopo i primi 45 minuti giocati in sordina, ci pensa Van Gool a segnare una magnifica rete dalla distanza. Le Olandesi sono di nuovo in partita e spingono fino all'ultimo minuto, ma il goal del pareggio non arriva e sono le ragazze di Lopez a festeggiare la qualificazione verso l'ultimo atto di questo mondiale u20. Nell'altra semifinale tra Giappone e Brasile è la squadra di Ikeda a dettare il ritmo nella prima frazione, poi ci pensa la numero 9 nipponica a firmare quel gol che regala il vantaggio alla formazione del Sol Levante. Nella ripresa arriva il pareggio delle verdeoro firmato da Cris che tiene in vita le speranze delle brasiliane ma all'84esimo è Maika Hamano che beffa con astuzia Gabi Barbieri, con uno splendido pallonetto. La grande sfida tra Spagna e Giappone è in programma per il 29 agosto e sembra un dejàvu dell'ultima finale della FIFA Women's world cup che aveva visto in campo proprio le stesse squadre.